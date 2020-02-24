شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة : أحداث اليوم تؤكد أن الزمالك منسحبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة ، أنه وفقا لما حدث اليوم وعدم حضور فريق الزمالك الي ستاد القاهرة لمواجهة الأهلي بالدوري ، يعتبر الفريق الأبيض منسحبا من المباراة.

وتابع مسئولو الجبلاية أنهم تواصلوا مع الأمن لمعرفة حقيقة صعوبة وصول حافلة الفريق الأبيض الي ستاد القاهرة وتبين عدم وجود ما يمنع وصول الحافلة الي ستاد القاهرة بدليل وصول حافلة الاهلي والحكام الي الاستاد .

أضاف مسئولو الجبلاية أن الزمالك يعتبر منسحبا من المباراة وسيتم خصم 6 نقاط من رصيده بجانب تغريمه 200 ألف جنيه وخسائر الرعاة والقنوات الناقلة من عدم اقامة اللقاء .

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وأصدر اتحاد الكرة بيانا اكد فيه على اسفه لما حدث في مباراة القمة 119 بين الاهلى والزمالك بعدم حضور فريق الزمالك وهو موقف مؤسف مؤكدا أنه سيتم تطبيق اللائحة على الزمالك لعدم حضوره إلى الملعب .

وقال اتحاد الكرة في بيانه أنه كان هناك تنسيق كامل مع مسئولي الامن حول مسيرة حافلة الزمالك إلى ستاد القاهرة وقد تبين أنه لايوجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتى الفريقين إلى ملعب المباراة .

وعلق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على انسحاب النادى من مباراة الأهلى مساء اليوم، موضحا أن الفريق لم ينسحب من مباراته أمام الأهلى، قائلا:"كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم، ولن توقع عقوبات على الزمالك".

وأضاف رئيس نادي الزمالك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، ببرنامج على مسئوليتي، والمذاع عبر فضائية صدي البلد، أن الفريق لن يخصم منه نقطة واحد، وأنه بذلك أنهي فتنة كبيرة كانت ستحدث بين الفريقين في حالة لعب المباراة.