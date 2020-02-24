شكرا لقرائتكم مرتضى منصور بعد عدم لعب القمة: خلصت على "فتنة" كبري بين الأهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك قمت بإنهاء فتنة كبيرة كانت ستحدث بين لاعبي الأهلي والزمالك في المباراة، موضحا أن اللاعبين كانوا متربصين لبعضهم البعض.

أضاف في تصريحات تلفزيونية: "كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم، لن يتم معاقبة الزمالك بأي شيء لأننا نسير بشكل قانوني في كل خطوة".ولم يحضر الزمالك إلى ستاد القاهرة للعب مباراة القمة 119 أمام الأهلى.

ولم يحضر الزمالك إلى ستاد القاهرة للعب مباراة القمة 119 أمام الأهلى.

وصلت حافلة نقل فريق ناشئى الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء تمهيدا لنقل اللاعبين إلى استاد القاهرة لخوض لقاء القمة المؤجلة أمام الأهلى، المحدد لها السابعة والنصف مساءً، بالإضافة لتواجد ثلاث سيارات شرطة لتأمين اللاعبين فى الطريق إلى استاد القاهرة.

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وتقرر بشكل رسمي خوض فريق الزمالك مباراة القمة أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء اليوم، بفريق مختلط من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

ويقود الفريق الأبيض خلال مباراة القمة أحمد عبد المقصود المدير الفنى لفريق مواليد 2001 ويعاونه أحمد عبد الرؤوف مدرب عام.

ويتواجد من لاعبي الفريق الأول للزمالك مع الناشئين فى مباراة القمة محمد صبحى حارس المرمى وأحمد عيد الظهير الأيمن ومحمد عبد السلام المدافع، فيما سيكون باقى الفريق من لاعبى فريق الناشئين بالنادى.

وقام مسئولو الزمالك بجمع فريق مختلط من قطاع الناشئين بالنادي لمواجهة الأهلي، بعد قرار انسحاب الفريق الأول من المباراة وعدم خوضها.