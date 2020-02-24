شكرا لقرائتكم عماد متعب: ما يحدث من مسئولي الزمالك استخفاف بعقول الناس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عماد متعب المحلل بقنوات أون سبورت أن ما يحدث من مسئولي الزمالك استخفاف بعقول الناس قائلا " لو مسئولي الزمالك مش عايزين يلعبوا يقولوا مش هانلعب " .

وأضاف نجم الأهلى السابق نفترض أن اليوم هو 28 فبراير الجارى موعد لقاء الزمالك والترجى التونسى في ذهاب دور الثمانية لدورى الأبطال الأفريقي كان هذا الأمر سيحدث ، مشددا أن مسئولي الزمالك يدركون حجم العقوبات التي ستوقع عليهم حال الانسحاب أمام الترجى .

وأشار عماد متعب أن ازمة لقاء الأهلى والزمالك المتواجدة حاليا تؤخر الكرة المصرية كثيرا ، مستشهدا بحديث الحكم الليتوانى الذى كان من المقرر أن يدير اللقاء وأنه عند عودته لبلاده سيحدث بأثر سلبى عن الكرة المصرية .

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة احمد عبد المقصود علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري، وهو تشكيل من ناشئي الزمالك مواليد 2001 و2000 و99.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمي: محمد كامل

خط الدفاع: حاتم سكر ، يوسف محمود ، محمد الخضري ، حسام حسن

خط الوسط: سيف فاروق جعفر ، محمد حسام بيسو ، يحيي مفتاح

خط الهجوم: مصطفي طارق مصطفى، رضا محمد ، حسام اشرف

ووصل طاقم التحكيم الليتواني، الذي يدير مباراة الأهلي والزمالك، التي تقام في السابعة والنصف مساء اليوم والمؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري الممتاز، إلى استاد القاهرة.

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ويدير مباراة اليوم طاقم تحكيم من ليتوانيا مكون من:

جيديميناس ماسيكا.. حكم ساحة

فيتوتاس سميكوس.. مساعد أول

كاسلوسكاس.. مساعد ثان

دوناتاس رامساس.. حكم رابع.

ووصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين والمؤجلة من الجولة الرابعة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتشهد القمة حالة من الجدل بعدما أعلن الزمالك الانسحاب من الدوري قبل أن يستقر مسئولوه على خوض المباراة بالناشئين للهروب من شبح العقوبات.

وفور وصول حافلة الفريق، حرص الجهاز الفني على معاينة أرض الملعب بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم.

ويتصدر الأهلي قمة مسابقة الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة في 15 مباراة