شكرا لقرائتكم كيكي سيتين: مواجهة نابولي صعبة و قادرون على إيذاء أي خصم نواجهه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد كيكي سيتين المندير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن فريقه لديه القدرة على إيذاء أي خصم يواجهه، معترفا في الوقت نفسه بصعوبة المباراة المقررة غدا أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة الإسبانى ضيفا ثقيلا على نابولي في اللقاء المقرر إقامته على ملعب "سان باولو" فى العاشرة مساء غد، الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائى لمسابقة دورى أبطال أوروبا "تشامبيونزليج".

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وقال سيتين خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: " أتوقع أن يكون نابولي خصم صعب غدا، هذه أول مباراة لي في دوري ابطال أوروبا، أشعر بحماس كبير وستكون مباراة خاصة لي في ملعب تاريخي، ولا يوجد بداية افضل من اللعب في ملعب مثل السان باولو".

وأضاف: " مما رأيته نابولي لديه لاعبين رائعين ولديهم دائماً خطة واضحة .. لديهم مهارات وجودة من الممكن ان يسببوا ضرر لنا"، لكننا قادرين على إيذاء الخصم".

واختتم: " غداً نريد تحقيق نتيجة إيجابية ثم نفعل ذات الشيء في الكلاسيكو، غدًا سنحرز أهدافًا ، لسنا خائفين من أن نكون جريئين".