شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي يقفون دقيقة حداد على روح الراحل عمرو فهمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص لاعبو الأهلى، على الوقوف دقيقة حداد على روح الراحل عمرو فهمى السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، الذى وافته المنية أمس الأحد، وذلك دون أن يتواجد الزمالك طرف المباراة الأخر، والتى انطلقت فى الثامنة والنصف مساء اليوم، وينتظر الجميع اطلاق الحكم الليتوانى صافرته بإلغاء اللقاء بداعى انسحاب الفارس الأبيض.

وتوفى عمرو مصطفى فهمى، سكرتير عام الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" السابق، أمس الأحد، بعد صراع مع مرض السرطان، فى سن 37 عاما.

وتولى عمرو فهمى مهمة سكرتير عام الكاف خلفًا للمغربى هشام العمرانى قبل أن يتعرض للإقالة بسبب اتهام أحمد أحمد رئيس الكاف بالفساد.

تخرج فهمى من قسم إدارة الأعمال فى الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، ونجح فى اجتياز دبلومة الفيفا فى إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006، والتحق بالعمل فى الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010 واستمر حتى 2015.

وفى السطور التالية نرصد 10 معلومات عن الشاب المصرى الراحل:

- رحل عمرو فهمى عن عمر يناهز 37 عاما وهو من مواليد حى الزمالك بالقاهرة.

- كان الراحل ينتمى لأسرة أهلاوية عريقة، حيث إن جده هو المهندس مراد فهمى لاعب الأهلى السابق ومدير الكرة وعضو مجلس إدارة النادى الأحمر ومدرب منتخب مصر وسكرتير الاتحاد الأفريقى لكرة القدم وهو المصرى الوحيد الحاصل على وسام الأستحقاق من الفيفا.

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- عمرو فهمى خلف والده مصطفى فهمى فى منصب سكرتير الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الذى عين فيه عام 1982، واستمر فيه 28 عاماً ليتركه كمدير لقطاع المسابقات للفيفا.

- تخرج فهمى فى قسم إدارة الأعمال بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، نجح فى اجتياز دبلومة الفيفا فى إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006.

- التحق بالعمل فى الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010 واستمر حتى 2015.

- عمل كمساعد منسق ببطولة كأس العالم للشباب فى تركيا 2013، كما عين مديرًا عامًا لبطولة أمم أفريقيا 2011 إلى 2014 للمحليين.

- تم تعيينه مديرا لبطولتى كأس الأمم الأفريقية 2013-2015، وعمل كمساعد منسق فى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016.

- كان له دور كبير فى إنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2015 بعد نقلها من المغرب لغينيا الاستوائية فى اللحظات الأخيرة.

- رفع عمرو فهمى عدة دعاوى ضد أحمد أحمد، الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، متهما إياه بالفساد المالى والإداري.

- أعلن الترشح لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" المحدد لها عام 2021، وكان شعار حملة عمرو فهمى يشمل مكافحة الفساد وتطبيق الاحترافية فى الكرة الأفريقية.