شكرا لقرائتكم مصدر بالزمالك: لاعبو الأبيض قاموا بإيقاف الحافلة لشراء "ماء وبسكويت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مطلع أن لاعبي نادي الزمالك قاموا بإيقاف الحافلة التي كانوا يستقلونها من أجل شراء ماء وبسكويت قبل تعطل الأتوبيس أثناء توجههم لمواجهة الأهلي، في الوقت الذي تواجد لاعبي الفريق الأحمر ليقوم الحكم بانهاء المباراة.

ومن المقرر أن يقوم حكم المباراة برفع تقرير شامل عن المباراة للجنة المسابقات لاحتساب نتيجة اللقاء لصالح النادى الأهلى، وأكد مصدر مسئول من لجنة المسابقات أن العقوبة ستكون عبارة عن خصم 6 نقاط من الزمالك باعتباره منسحبا، أما في حالة ثبوت تعذر حضور الفريق الأبيض لملعب المباراة لأسباب قهرية فسيكون خاسرا اللقاء فقط، أى خسارة 3 نقاط فقط.

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وقال عماد متعب المحلل بقنوات أون سبورت إن ما يحدث من مسئولي الزمالك استخفاف بعقول الناس، مضيفا: "لو مسئولي الزمالك مش عايزين يلعبوا يقولوا مش هانلعب".

وأضاف نجم الأهلى السابق: "نفترض أن اليوم هو 28 فبراير موعد لقاء الزمالك والترجى التونسى في ذهاب دور الثمانية لدورى الأبطال الأفريقي كان هذا الأمر سيحدث؟"، مشددا على أن مسئولى الزمالك يدركون حجم العقوبات التي ستوقع عليهم حال الانسحاب أمام الترجى.

وأشار عماد متعب إلى أن أزمة لقاء الأهلى والزمالك المتواجدة حاليا تؤخر الكرة المصرية كثيرا، مستشهدا بحديث الحكم الليتوانى الذى كان من المقرر أن يدير اللقاء، وأنه عند عودته لبلاده سيحدث بأثر سلبى عن الكرة المصرية.