شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: تاجيل المباريات 24 ساعة لظروف قهرية يتم فقط في المباريات الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة ، ان تاجيل المباريات 24 ساعة بسبب الظروف القهرية يتم فقط في حالة المباريات الدولية ولكن هذا لا ينطبق علي المباريات المحلية مثل مباراة الاهلي والزمالك في الدوري .

وقال مسئولو لجنة الحكام انه يجب علي الحكم الليتواني ان يبدا في احتساب 20 دقيقة بداية من الساعة 8.30 وفي حالة تاخر الزمالك عن الوصول بعد 20 دقيقة يجب الغاء المباراة .

تابع مسئولو اللجنة ان الوضع الان اصبح خارج اللاءحة وفي يد اللجنة الخماسيةُ برءاسة عمرو الجنايني وهم فقط مع الحكم عليهم اتخاذ القرار النهاءي بشأن موقف المباراة لو تاخر الزمالك عن الوصول في الموعد الجديد للمباراة .

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شهد مدخل استاد القاهرة أمطارًا كثيفة قبل انطلاق القمة المنتظر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة، لحساب الجولة الرابعة والمؤجلة من بطولة الدوري الممتاز.

واستقر الزمالك على خوض القمة بفريق مختلط من الناشئين، حث يتواجد 5 لاعبين من فريق 2001 وباقي الفريق من مواليد 2000، و1999.

يعوًل فريق الناشئين والشباب بالزمالك الذي يواجه الأهلي في قمة الليلة، على مهاجمه الصاعد مواليد 2001، حسام أشرف الذي يقود الهجوم بديلا لـ مصطفى محمد قناص الفريق الأول للزمالك.

ويضم الفريق الذي يواجه الأهلي اليوم، 4 لاعبين كان قد وقع عليهم الاختيار في منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين.