صلاة العشاء خدعة الزمالك للانسحاب من القمة

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" ان حافلة نادي الزمالك وصلت لاحدى محطات البنزين في شارع رمسيس وتوقفت بداعي صلاة العشاء ثم غادر لاعبو الفريق بعد عدة دقائق

وتحركت الحافلة نحو نادى الزمالك خاوية من اللاعبين.

ثم أبلغ مسئولو الزمالك لاعبي الفريق الأبيض بعدم التوجه لا ستاد القاهرة والمغادرة لمنازلهم بعد تعطل أتوبيس الفريق على كوبري أكتوبر، ويتواجد الأهلي في ستاد القاهرة إلا أن المباراة سيتم الغائها بعد تأكد عدم وصول الزمالك.

ولم يحضر الزمالك إلى ستاد القاهرة للعب مباراة القمة 119 أمام الأهلى.

وصلت حافلة نقل فريق ناشئى الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء تمهيدا لنقل اللاعبين إلى استاد القاهرة لخوض لقاء القمة المؤجلة أمام الأهلى، المحدد لها السابعة والنصف مساءً، بالإضافة لتواجد ثلاث سيارات شرطة لتأمين اللاعبين فى الطريق إلى استاد القاهرة.

Advertisements

وتقرر بشكل رسمي خوض فريق الزمالك مباراة القمة أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء اليوم، بفريق مختلط من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

ويقود الفريق الأبيض خلال مباراة القمة أحمد عبد المقصود المدير الفنى لفريق مواليد 2001 ويعاونه أحمد عبد الرؤوف مدرب عام.

ويتواجد من لاعبي الفريق الأول للزمالك مع الناشئين فى مباراة القمة محمد صبحى حارس المرمى وأحمد عيد الظهير الأيمن ومحمد عبد السلام المدافع، فيما سيكون باقى الفريق من لاعبى فريق الناشئين بالنادى.

وقام مسئولو الزمالك بجمع فريق مختلط من قطاع الناشئين بالنادي لمواجهة الأهلي، بعد قرار انسحاب الفريق الأول من المباراة وعدم خوضها.