شكرا لقرائتكم الاتحاد الكويتي يعلق نشاطه بسبب "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين وذلك بسبب فيروس كورونا. وقال اتحاد كرة القدم الكويتي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي الشيخ أحمد اليوسف الصباح، أن الاتحاد قرر إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين من يوم الاثنين، وذلك بناءً على توجيهات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، من أجل المصلحة العامة.

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