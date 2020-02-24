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أعرب الفنان رامي صبري، عن استياءه بسبب الأحداث الجارية حاليًا، في ستاد القاهرة الدولي، بين فريقي الأهلي والزمالك.
وصرح رامي صبري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "اليوم اعلن اعتزالي تشجيع نادي الزمالك لعدم احترامه للجماهير وعدم حضوره لماتش النادي الاهلي المحترم".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الإنسحاب من القمة أمام الأهلي .. مطرب زمالكاوي شهير يعلن اعتزاله تشجيع الفريق الأبيض لعدم إحترامهم لجماهير النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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