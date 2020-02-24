بعد الإنسحاب من القمة أمام الأهلي .. مطرب زمالكاوي شهير يعلن اعتزاله تشجيع الفريق الأبيض لعدم إحترامهم لجماهير النادي

أعرب الفنان رامي صبري، عن استياءه بسبب الأحداث الجارية حاليًا، في ستاد القاهرة الدولي، بين فريقي الأهلي والزمالك.

وصرح رامي صبري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "اليوم اعلن اعتزالي تشجيع نادي الزمالك لعدم احترامه للجماهير وعدم حضوره لماتش النادي الاهلي المحترم".