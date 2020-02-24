مصدر أمني أعلن عدم تحرير فريق ميت عقبة محضر إثبات حالة .. عقوبات رادعة لما فعله الزمالك اليوم في القمة .. وهذا ما فعله مدرب الأهلي عقب إنسحاب منافسه

عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات لأتوبيس نادي الزمالك أثناء عودته إلى النادي بميت عقبة عقب انتهاء وقت المباراة.

ومن جانبه قال محمد البيومي خبير اللوائح الدولية، أن ظهور اتوبيس النادي عقب انتهاء المباراة بهذه السرعة يدل أن الأتوبيس كان أقرب إلى النادي من الاستاد الذي كان سيلعب فيه المباراة؛ موضحا أن الزمالك سوف توقع عليه العقوبات بسبب حضور النادي الأهلي من الخامسة مساء.

وأشار البيومي إلى أن ما حدث من نادي الزمالك يعتبر تعمد على التأخير، مرددا: «أن الانسحاب لعذر غير مقبول يكون له عقوبات عنيفة جدا لا تقل على مليون جينه».

وأوضح البيومي، أن الأهلي والزمالك من حقهما التظلم أمام الاستئناف في اتحاد الكرة، ومنوها أن الفيفا غير مختصة بالنزاعات الدولية .

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تقسيمة الأهلي

استغل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي انسحاب فريق الزمالك من مباراة القمة 120 وذلك بالمباراة التي كان من المقرر أن تقام باستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر إجراء تقسيمة بين اللاعبين بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية.

لم يتم عمل محضر

نفى مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن القاهرة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وقناة فضائية حول قيام النادي الزمالك بتحرير بلاغ بقسم شرطة تابع للمديرية لإثبات حالة تأخر وصول الفريق بسبب سوء الأحوال الجوية .