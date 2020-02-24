أول تعليق من اتحاد الكرة على انسحاب نادي الزمالك وعدم وصول حافلة الفريق لمباراة القمة أمام الأهلي

في اول تعليق لاتحاد الكرة على ما حدث اليوم من انسحاب نادي الزمالك وعدم وصول لاعبي الفريق لإستاد القاهرة بحجة تعطل الحافلة في وسط القاهرة .

قال اتحاد الكرة لبرنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد : ما حدث اليوم مشهد مؤسف والأمن أكد عدم وجود أي عوائق تمنع وصول حافلتي الفريقين إلى ستاد القاهرة.. وسنطبق اللوائح