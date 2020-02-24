إلغاء القمة 120 بعد انسحاب الزمالك.. وإعلان الأهلى فائزا

اعلن الحكم الليتواني لمباراة الاهلي والزمالك فى القمة 119التي كان من المقرر ان تقام اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الاسبوع الرابع بالدوري الممتاز. وانتظر الحكم 20 دقيقة بعد اطلاق صافرة انطلاق المباراة واطلق صافرة انتهاء المباراة معلنًا انسحاب نادي الزمالك.

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