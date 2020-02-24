أون سبورت: لاعبو الزمالك يغادرون أوتوبيس الفريق إلى منازلهم

أعلنت قناة أون سبورت مغادرة لاعبي نادي الزمالك حافلة الفريق متجهين لمنازلهم . وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل مباراة النادي الأهلي والزمالك لمدة ساعة ، لحين وصول حافلة الفريق والتي تعطلت في منطقة وسط القاهرة . ومرت المباراة بالعديد من الأحداث المثيرة للجدل منذ نهاية لقاء السوبر بين الفريقين والتي أقيمت في دولة الإمارات . ومن المنتظر أن يعلن حكم المباراة فوز النادي الأهلي ، وعلق بعض خبراء الكرة أنه من الممكن أن يتعرض الزمالك لعقوبات وذلك حسب ما يراه مجلس اتحاد الكرة في هذا الشأن .

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