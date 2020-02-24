إبراهيم فايق: أخجل أن لدينا منظومة كروية سمحت بهذه المهازل .. الحضري: ما يحدث عار على كل من شارك فيه!

أثارت أزمة مباراة القمة الجدل في الوسط الرياضي ، حيث علق الإعلامي إبراهيم فايق على الأمة قائلاً:

هنيئا لمن ساعد وساند وصفق وضحك فيما مضى، ما يحدث هو صنيعة إيديكم وما سيحدث مستقبلا هو ما رزعتوه وفرحتم به.. هل هذه مصر؟! هل رضيتم لها أن تصل صورتها للجميع هكذا؟!!! أخجل أن لدينا كرة ودوري ولاعبين ومنظومة كروية سمحت بهذه المهازل؟!

أما الحارس الدولي السابق لمنتخب مصر عصام الحضري

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الحضري: ما يحدث عار على كل من شارك فيه

وفي ذات السياق علق عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري والأهلي سابقًا، على الأحداث الأخيرة التي تسببت في أزمة مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم ( بعد تأجيلها ساعة) في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن ما يحدث عار على كل من شارك فيه.

وقال الحضري عبر حسابه الرسمي على فيس بوك:" كرة القدم جزء من حضارة مصر عار على كل من شارك في هدم ما بناه الرجال" .