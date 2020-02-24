قمة لم تتم بين الأهلي والزمالك الغائب عن ستاد القاهرة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





أطلق الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا صافرة نهاية المباراة التي لم تنطلق بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بسبب غياب لاعبي الفريق الأبيض عن ستاد القاهرة بعد إعلان تعطل حافلتهم وسوء الأحوال الجوية.

وكان من المقرر ان تنطلق المباراة عند السابعة والنصف بالتوقيت المحلي (16:30 ت غ)، في أعقاب جدل واسع بعد الاشكالات التي شهدتها مباراة الكأس السوبر بين الفريقين في أبوظبي الأسبوع الماضي (فاز الزمالك بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل السلبي) والعقوبات القاسية التي فرضها الاتحاد عليهما، وقوبلت باعتراض الطرفين.

لكن الاتحاد المصري أعلن بداية تأخير الموعد ساعة واحدة "نظرا لموجة الأمطار وسوء الأحوال الجوية". في ستاد خالٍ من المشجعين ومن دون وجود لاعبي الزمالك، أطلق الحكم صافرة البداية بعد الوقوف دقيقة صمت حدادا على الأمين العام السابق للاتحاد الإفريقي عمرو مصطفى، قبل أن يطلق بعد 20 دقيقة صافرة النهاية لعدم حضور الزمالك الى الملعب.

وكان طاقم التحكيم والأهلي قد وصلا الى ستاد القاهرة الدولي قبل الموعد الأساسي للمباراة، بينما تأخرت حافلة الزمالك في ذلك. وأشارت قناة "أون سبورت" المصرية الناقلة لمباريات الدوري، ان تأخر الزمالك سببه تعطل الحافلة التي تقل اللاعبين في منطقة وسط البلد بالعاصمة المصرية.

وفي اتصال هاتفي مع القناة قبل عدم الحضور الى الملعب، قال المدير الفني لفريق الناشئين في الزمالك أحمد عبد المقصود "أمضينا ثلاث ساعات في الطريق، وزحمة كبيرة، والحافلة تعطلت فوق 6 أكتوبر"، في إشارة الى أحد أبرز الجسور الرئيسية في القاهرة.

وأضاف "نزلنا الى الشارع (من الحافلة) والأمن معنا. حاولوا فتح الطريق. نتقدم قليلا ونعاود التوقف".

Advertisements

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس ان الأمطار الغزيرة تسببت الإثنين بزحمة مرورية خانقة في مختلف شوارع القاهرة المعروفة أساسا بازدحامها.

وبقي مصير المباراة على المحك في أعقاب العقوبات التي فرضتها لجنة الانضباط على الفريقين على خلفية اشكالات الكأس السوبر، وشملت على وجه الخصوص إيقاف لاعبَين حتى نهاية الموسم هما محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي حاليا والزمالك سابقا، وإمام عاشور لاعب الزمالك.

وعقد كل من الناديين اجتماعا لمجلس إدارته الأحد، أصدر في ختامه الأهلي بيانا شديد اللهجة انتقد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الموقتة المشرفة على إدارة شؤون الاتحاد منذ استقالة رئيسه هاني أبو ريدة في صيف العام 2019.

وأكد الأهلي نيته التقدم بشكوى بحق الجنايني الى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأسباب شتى منها انه "تخلى عن حياده" وشارك في الاحتفال مع لاعبي الزمالك بعد فوزهم بالكأس السوبر، بحسب بيان الأهلي.

من جهته، أعلن الزمالك أمس انه لن يستكمل منافسات الدوري "في ظل وجود اللجنة الخماسية غير الشرعية برئاسة عمرو الجنايني"، لكنه عاد - كما في مرات سابقة - عن هذا الموقف. لكن الفريق الأبيض أعلن قبل المباراة انه سيخوضها بتشكيلة من اللاعبين الناشئين وليس الفريق الأول.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة (45 نقطة) بعدما حقق 15 فوزا في المباريات الـ15 التي خاضها حتى الآن، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة (من 15 مباراة أيضا).