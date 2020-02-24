شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لاعبو الأهلى يجرون عمليات الإحماء رغم عدم وصول الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ لاعبو الأهلى، خوض عمليات الإحماء على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى اطار الاستعداد لمواجهة الزمالك بالمباراة المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى.

ولم تصل حافلة فريق الزمالك إلى استاد القاهرة حتى الأن، بسبب الزحام المرورى وتعطل الحافلة أعلى كوبرى أكتوبر وتحديدًا فى منطقة وسط البلد، الأمر الذى دفع الليتواني جيديميناس ماسيكا حكم المباراة لتأجيل اللقاء لمدة 60 دقيقة لتقام فى الثامنة والنصف مساء اليوم، بدلاً من السابعة والنصف، وعقب إبلاغ لاعبو الأهلى بقرار تأجيل اللقاء عادوا إلى غرف خلع الملابس مرة أخرى.

ويتصدر الأهلي قمة مسابقة الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة في 15 مباراة، ويواجه الأهلى الزمالك فى قمة الكرة المصرية على استاد القاهرة مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدورى، فبعدما التقى القطبان مساء الخميس الماضى باستاد محمد بن زايد بأبوظبى فى السوبر المحلى فى اللقاء الذى فاز فيه الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، يعود الأهلى والزمالك بمواجهة مُثيرة مساء اليوم لكن بدون جمهور، وهى المباراة التى يدخلها الفريقان بدافع الفوز فقط، فالأهلى يرغب فى رد الاعتبار بعد السقوط أمام الزمالك فى قمة السوبر الأخيرة رغم أن الأحمر كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على المباراة.

كما يتطلع الأهلى للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدورى، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلى أى مباراة حتى الآن، فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلى بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلى فى الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض فى إحياء آماله فى المنافسة على لقب الدورى الذى يُغازل الأهلي.

















































































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