شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: اعتبار الزمالك منسحبا أمام الأهلي .. وخصم 6 نقاط من رصيده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مسئولو اتحاد الكرة ، أنه وفقا لما حدث اليوم وعدم حضور فريق الزمالك الي ستاد القاهرة لمواجهة الأهلي بالدوري ، يعتبر الفريق الأبيض منسحبا من المباراة.

وتابع مسئولو الجبلاية أنهم تواصلوا مع الأمن لمعرفة حقيقة صعوبة وصول حافلة الفريق الأبيض الي ستاد القاهرة وتبين عدم وجود ما يمنع وصول الحافلة الي ستاد القاهرة بدليل وصول حافلة الاهلي والحكام الي الاستاد .

أضاف مسئولو الجبلاية أن الزمالك يعتبر منسحبا من المباراة وسيتم خصم 6 نقاط من رصيده بجانب تغريمه 200 ألف جنيه وخسائر الرعاة والقنوات الناقلة من عدم اقامة اللقاء .

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وأصدر اتحاد الكرة بيانا اكد فيه على اسفه لما حدث في مباراة القمة 119 بين الاهلى والزمالك بعدم حضور فريق الزمالك وهو موقف مؤسف مؤكدا أنه سيتم تطبيق اللائحة على الزمالك لعدم حضوره إلى الملعب .