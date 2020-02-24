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حكام القمة يعاينون استاد القاهرة قبل لقاء الأهلي والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاين طاقم حكام مباراة القمة أرضية استاد القاهرة قبل المباراة التي تجمع بين الأهلى والزمالك اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

 

وتقرر بشكل رسمي خوض فريق الزمالك مباراة القمة أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء اليوم، بفريق مختلط من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء قبل أن تؤجل 60 دقيقة لتقاء فى الثامنة والنصف مساء.

 

ويقود الفريق الأبيض خلال مباراة القمة أحمد عبد المقصود المدير الفنى لفريق مواليد 2001 ويعاونه أحمد عبد الرؤوف مدرب عام.

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ويتواجد من لاعبي الفريق الأول للزمالك مع الناشئين فى مباراة القمة محمد صبحى حارس المرمى وأحمد عيد الظهير الأيمن ومحمد عبد السلام المدافع، فيما سيكون باقى الفريق من لاعبى فريق الناشئين بالنادى.

 

وقام مسئولو الزمالك بجمع فريق مختلط من قطاع الناشئين بالنادي لمواجهة الأهلي، بعد قرار انسحاب الفريق الأول من المباراة وعدم خوضها.

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