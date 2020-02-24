شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفنى للزمالك فى القمة 119: نزلنا "زقينا" الأتوبيس ومازلنا فى التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد احمد عبد المقصود المدير الفني لفريق الزمالك المكلف بإدارة مباراة الفريق أمام الأهلي المقرر لها بعد قليل ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري، ان اتوبيس الفريق تعطل اعلي كوبري أكتوبر، وان الفريق نزل بالكامل وقام بـ "زق" الاتوبيس لتحريكه.

وقال عبد المقصود في تصريح خاص لقناة اون سبورت: الاتوبيس تعطل ونحن الان في ميدان التحرير ، مؤكدا ان الاتوبيس استغرق 3 ساعات في الطريق حتي الان ، وان معه فريق كامل يتكون من 16 لاعبا من مواليد 2000 ، 2001 ، 99 .

واعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة احمد عبد المقصود علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري، وهو تشكيل من ناشئي الزمالك مواليد 2001 و 2000 و 99 .

ويضم التشكيل كل من :

حراسة المرمي : محمد كامل

خط الدفاع : حاتم سكر ، يوسف محمود ، محمود الخضري ، حسام حسن

خط الوسط : سيف فاروق جعفر ، محمد حسام بيسو ، يحيي مفتاح

خط الهجوم : مصطفي طارق مصطفي ، رضا محمد ، حسام اشرف

ووصل طاقم التحكيم الليتواني، الذي يدير مباراة الأهلي والزمالك، التي تقام في السابعة والنصف مساء اليوم والمؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري الممتاز، إلى استاد القاهرة.

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ويدير مباراة اليوم طاقم تحكيم من ليتوانيا مكون من:

جيديميناس ماسيكا.. حكم ساحة

فيتوتاس سميكوس.. مساعد أول

كاسلوسكاس.. مساعد ثان

دوناتاس رامساس.. حكم رابع.

ووصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين والمؤجلة من الجولة الرابعة في مسابقة الدوري الممتاز.