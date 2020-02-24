شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق للزمالك تأجيل القمة 24 ساعة بسبب الظروف القهرية؟ لجنة الحكام ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن تأجيل المباريات 24 ساعة بسبب الظروف القهرية يتم فقط فى حالة المباريات الدولية، ولكن هذا لا ينطبق على المباريات المحلية مثل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري.

وقال مسئولو لجنة الحكام إنه يجب على الحكم الليتواني أن يبدأ في احتساب 20 دقيقة بداية من الساعة ٨:٣٠، وفي حالة تاخر الزمالك عن الوصول بعد ٢٠ دقيقة يجب الغاء المباراة.

وتابع مسئولو اللجنة أن الوضع الآن أصبح خارج اللائحة وفي يد اللجنة الخماسيةُ برئاسة عمرو الجنايني، وهم فقط مع الحكم عليهم اتخاذ القرار النهائي بشأن موقف المباراة لو تأخر الزمالك عن الوصول في الموعد الجديد للمباراة.