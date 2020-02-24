هل يحق للزمالك تأجيل القمة 24 ساعة بسبب الظروف القهرية؟ لجنة الحكام ترد

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وقال مسئولو لجنة الحكام إنه يجب على الحكم الليتواني أن يبدأ في احتساب 20 دقيقة بداية من الساعة ٨:٣٠، وفي حالة تاخر الزمالك عن الوصول بعد ٢٠ دقيقة يجب الغاء المباراة.
وتابع مسئولو اللجنة أن الوضع الآن أصبح خارج اللائحة وفي يد اللجنة الخماسيةُ برئاسة عمرو الجنايني، وهم فقط مع الحكم عليهم اتخاذ القرار النهائي بشأن موقف المباراة لو تأخر الزمالك عن الوصول في الموعد الجديد للمباراة.
وشهد مدخل استاد القاهرة أمطارًا كثيفة قبل انطلاق القمة المنتظر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة، لحساب الجولة الرابعة والمؤجلة من بطولة الدوري الممتاز.
واستقر الزمالك على خوض القمة بفريق مختلط من الناشئين، حث يتواجد 5 لاعبين من فريق 2001 وباقي الفريق من مواليد 2000، و1999.
يعوًل فريق الناشئين والشباب بالزمالك الذي يواجه الأهلي في قمة الليلة، على مهاجمه الصاعد مواليد 2001، حسام أشرف الذي يقود الهجوم بديلا لـ مصطفى محمد قناص الفريق الأول للزمالك.
ويضم الفريق الذي يواجه الأهلي اليوم، 4 لاعبين كان قد وقع عليهم الاختيار في منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين.
يقود مصطفى طارق مصطفى نجل طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطني خط وسط الزمالك أمام الأهلي في القمة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين.
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