شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وليد سليمان يحتفل بالفوز فى القمة رغم عدم حضور الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل وليد سليمان، لاعب الأهلى، بالفوز فى مباراة القمة رغم عدم وصول فريق الزمالك إلى أرض استاد القاهرة، لخوض اللقاء الذى كان من المقرر إقامته فى الثامنة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من مسابقة الدورى.

وأطلق الحكم الليتوانى جيديميناس ماسيكا، صافرة انطلاق المباراة فى الثامنة والنصف مساءًا إلى أن فريق الزمالك لم يصل الملعب بداعى تعطل حافلته فى الطريق، لينتظر الحكم 20 دقيقة ثم أطلق صافرة نهاية اللقاء، على أن يجهز تقريره لعرضه على لجنة المسابقات وتحديد نتيجة المباراة.

وأكد مصدر مسئول من لجنة المسابقات أن العقوبة ستكون عبارة عن خصم 6 نقاط من الزمالك باعتباره منسحبا، أما في حالة ثبوت تعذر حضور الفريق الأبيض لملعب المباراة لأسباب قهرية فسيكون خاسرا اللقاء فقط، أى خسارة 3 نقاط فقط.

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وقال عماد متعب المحلل بقنوات أون سبورت إن ما يحدث من مسئولي الزمالك استخفاف بعقول الناس، مضيفا: "لو مسئولي الزمالك مش عايزين يلعبوا يقولوا مش هانلعب".

وأضاف نجم الأهلى السابق: "نفترض أن اليوم هو 28 فبراير موعد لقاء الزمالك والترجى التونسى في ذهاب دور الثمانية لدورى الأبطال الأفريقي كان هذا الأمر سيحدث؟"، مشددا على أن مسئولى الزمالك يدركون حجم العقوبات التي ستوقع عليهم حال الانسحاب أمام الترجى.

وأشار عماد متعب إلى أن أزمة لقاء الأهلى والزمالك المتواجدة حاليا تؤخر الكرة المصرية كثيرا، مستشهدا بحديث الحكم الليتوانى الذى كان من المقرر أن يدير اللقاء، وأنه عند عودته لبلاده سيحدث بأثر سلبى عن الكرة المصرية.