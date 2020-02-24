شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق إلى منازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر لاعبو الزمالك، حافلة الفريق المتوجهة إلى استاد القاهرة الدولى، من أجل خوض مواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها فى الثامنة والنصف مساء اليوم، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى.

وذكرت قناة أون سبورت أن لاعبو الفريق الأبيض غادروا الحافلة متوجهين إلى منازلهم، الأمر الذى يشير إلى انسحاب الزمالك من اللقاء.

وتشهد مباراة القمة أجواء ملتهبة، حيث لم تصل حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة حتى الأن، بسبب الزحام المرورى، الأمر الذى دعى الحكم الليتوانى بتأجيل اللقاء 60 دقيقة لتقام فى الثامنة والنصف مساءًا بدلاً من السابعة والنصف، بخلاف استقرار مسئولى القلعة البيضاء على خوض المباراة بفريق الناشئين اعتراضًا على عدم تأجيلها.

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ويتصدر الأهلي قمة مسابقة الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة في 15 مباراة، ويواجه الأهلى الزمالك فى قمة الكرة المصرية على استاد القاهرة مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدورى، فبعدما التقى القطبان مساء الخميس الماضى باستاد محمد بن زايد بأبوظبى فى السوبر المحلى فى اللقاء الذى فاز فيه الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، يعود الأهلى والزمالك بمواجهة مُثيرة مساء اليوم لكن بدون جمهور، وهى المباراة التى يدخلها الفريقان بدافع الفوز فقط، فالأهلى يرغب فى رد الاعتبار بعد السقوط أمام الزمالك فى قمة السوبر الأخيرة رغم أن الأحمر كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على المباراة.

كما يتطلع الأهلى للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدورى، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلى أى مباراة حتى الآن، فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلى بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلى فى الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض فى إحياء آماله فى المنافسة على لقب الدورى الذى يُغازل الأهلي.