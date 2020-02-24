شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد أتوبيس الزمالك لحظات العطل قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض سوبر كورة صور لحافلة الزمالك فى طريقها لاستاد القاهرة قبل خوض مباراة القمة ضد الأهلي والمؤجلة من الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري قبل أن يبلغ مسئولو الزمالك اللاعبين بالمغادرة إلى منازلهم وعدم خوض اللقاء.

لمشاهدة فيديو أتوبيس الزمالك من هنا:

وكان قد استقر الزمالك على خوض القمة بفريق مختلط من الناشئين، حث يتواجد 5 لاعبين من فريق 2001 وباقي الفريق من مواليد 2000، و1999.

Advertisements

وأدى لاعبو الأهلي عمليات الإحماءات الخاصة بهم قبل انطلاق مباراتهم ضد الزمالك في الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين والمؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري، وسط حالة من الهدوء والترقب في ظل غموض موقف لعب مباراة القمة.

وقرر الليتواني جيديميناس ماسيكا حكم مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها الليلة ضمن مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم تأجيل المباراة لمدة ساعة لتبدأ في الثامنة والنصف وذلك بعد التشاور مع مراقب المباراة ومدير إدارة المسابقات بالاتحاد نظرا لموجة الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

ووصلت حافلة فريق الأهلي لاستاد القاهرة مبكرًا بعدما تأخرت بعض الوقت بسبب هطول الأمطار بغزارة ما أدى لارتباك حركة المرور.

وأحاط الغموض بالقمة بعدما أعلن الزمالك الانسحاب من الدوري قبل أن يفكر مسئولوه بجديه في خوض المباراة بالناشئين للهروب من شبح العقوبات.

ويواجه الأهلى الزمالك فى قمة الكرة المصرية على استاد القاهرة مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدورى، فبعدما التقى القطبان مساء الخميس الماضى باستاد محمد بن زايد بأبوظبى فى السوبر المحلى فى اللقاء الذى فاز فيه الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، يعود الأهلى والزمالك بمواجهة مُثيرة مساء اليوم لكن بدون جمهور، وهى المباراة التى يدخلها الفريقان بدافع الفوز فقط، فالأهلى يرغب فى رد الاعتبار بعد السقوط أمام الزمالك فى قمة السوبر الأخيرة رغم أن الأحمر كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على المباراة.

كما يتطلع الأهلى للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدورى، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلى أى مباراة حتى الآن، فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلى بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلى فى الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض فى إحياء آماله فى المنافسة على لقب الدورى الذى يُغازل الأهلي.