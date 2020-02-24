شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..لحظة نزول لاعبى الأهلى وطاقم التحكيم ملعب القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت "كاميرا الخليج 365" لحظة نزول طاقم حكام مباراة القمة ولاعبى الأهلى إلى أرضية استاد القاهرة قبل المباراة التى تجمع بين الأهلى والزمالك اليوم الاثنين ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

ووصلت حافلة نقل فريق ناشئى الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء تمهيدا لنقل اللاعبين إلى استاد القاهرة لخوض لقاء القمة المؤجلة أمام الأهلى، المحدد لها السابعة والنصف مساءً، بالإضافة لتواجد ثلاث سيارات شرطة لتأمين اللاعبين فى الطريق إلى استاد القاهرة.

وتقرر بشكل رسمي خوض فريق الزمالك مباراة القمة أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء اليوم، بفريق مختلط من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

ويقود الفريق الأبيض خلال مباراة القمة أحمد عبد المقصود المدير الفنى لفريق مواليد 2001 ويعاونه أحمد عبد الرؤوف مدرب عام.

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ويتواجد من لاعبي الفريق الأول للزمالك مع الناشئين فى مباراة القمة محمد صبحى حارس المرمى وأحمد عيد الظهير الأيمن ومحمد عبد السلام المدافع، فيما سيكون باقى الفريق من لاعبى فريق الناشئين بالنادى.

وقام مسئولو الزمالك بجمع فريق مختلط من قطاع الناشئين بالنادي لمواجهة الأهلي، بعد قرار انسحاب الفريق الأول من المباراة وعدم خوضها.