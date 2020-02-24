شكرا لقرائتكم خبر عن ابنا فاروق جعفر وطارق مصطفى يقودان ناشئى الزمالك أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة احمد عبد المقصود علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري، وهو تشكيل من ناشئي الزمالك مواليد 2001 و2000 و99.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمي: محمد كامل

خط الدفاع: حاتم سكر ، يوسف محمود ، محمد الخضري ، حسام حسن

خط الوسط: سيف فاروق جعفر ، محمد حسام بيسو ، يحيي مفتاح

خط الهجوم: مصطفي طارق مصطفى، رضا محمد ، حسام اشرف

ووصل طاقم التحكيم الليتواني، الذي يدير مباراة الأهلي والزمالك، التي تقام في السابعة والنصف مساء اليوم والمؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري الممتاز، إلى استاد القاهرة.

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ويدير مباراة اليوم طاقم تحكيم من ليتوانيا مكون من:

جيديميناس ماسيكا.. حكم ساحة

فيتوتاس سميكوس.. مساعد أول

كاسلوسكاس.. مساعد ثان

دوناتاس رامساس.. حكم رابع.

ووصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين والمؤجلة من الجولة الرابعة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتشهد القمة حالة من الجدل بعدما أعلن الزمالك الانسحاب من الدوري قبل أن يستقر مسئولوه على خوض المباراة بالناشئين للهروب من شبح العقوبات.

وفور وصول حافلة الفريق، حرص الجهاز الفني على معاينة أرض الملعب بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم.

ويتصدر الأهلي قمة مسابقة الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة في 15 مباراة