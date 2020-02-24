شكرا لقرائتكم خبر عن متعب لمسئولى الزمالك: لو مش عايز تلعب أقول مش هالعب بلاش استخفاق بعقول الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عماد متعب، المحلل بقنوات أون سبورت، إن ما يحدث من مسئولي الزمالك استخفاف بعقول الناس، قائلا: "لو مسئولو الزمالك مش عايزين يلعبوا يقولوا مش هانلعب".

وأضاف نجم الأهلى السابق: "نفترض أن اليوم هو 28 فبراير الجارى موعد لقاء الزمالك والترجى التونسى في ذهاب دور الثمانية لدورى الأبطال الأفريقي كان هذا الأمر سيحدث"، مشددا أن مسئولى الزمالك يدركون حجم العقوبات التي ستوقع عليهم حال الانسحاب أمام الترجى.

وأشار عماد متعب إلى أن أزمة لقاء الأهلى والزمالك المتواجدة حاليا تؤخر الكرة المصرية كثيرا، مستشهدا بحديث الحكم الليتوانى الذى كان من المقرر أن يدير اللقاء وأنه عند عودته لبلاده سيحدث بأثر سلبى عن الكرة المصرية.

ووصل طاقم التحكيم الليتواني، الذي يدير مباراة الأهلي والزمالك، التي تقام في السابعة والنصف مساء اليوم والمؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري الممتاز، إلى استاد القاهرة.

ويدير مباراة اليوم طاقم تحكيم من ليتوانيا مكون من:

جيديميناس ماسيكا.. حكم ساحة

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فيتوتاس سميكوس.. مساعد أول

كاسلوسكاس.. مساعد ثان

دوناتاس رامساس.. حكم رابع.

ووصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين والمؤجلة من الجولة الرابعة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتشهد القمة حالة من الجدل بعدما أعلن الزمالك الانسحاب من الدوري قبل أن يستقر مسئولوه على خوض المباراة بالناشئين للهروب من شبح العقوبات.

وفور وصول حافلة الفريق، حرص الجهاز الفني على معاينة أرض الملعب بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم. ويتصدر الأهلي قمة مسابقة الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة في 15 مباراة