شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر وسيد عبد الحفيظ يتفقدان استاد القاهرة قبل مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلى، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أرضية استاد القاهرة قبل مباراة القمة التى تجمع بين الزمالك والأحمر ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وتحركت حافلة نقل فريق ناشئى الزمالك من مقر القلعة البيضاء إلى استاد القاهرة لخوض لقاء القمة المؤجلة أمام الأهلى، المحدد لها السابعة والنصف مساءً، بالإضافة لتواجد ثلاث سيارات شرطة لتأمين اللاعبين فى الطريق إلى استاد القاهرة.

وتقرر بشكل رسمي خوض فريق الزمالك مباراة القمة أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء اليوم، بفريق مختلط من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

ويقود الفريق الأبيض خلال مباراة القمة أحمد عبد المقصود المدير الفنى لفريق مواليد 2001 ويعاونه أحمد عبد الرؤوف مدرب عام.

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ويتواجد من لاعبي الفريق الأول للزمالك مع الناشئين فى مباراة القمة محمد صبحى حارس المرمى وأحمد عيد الظهير الأيمن ومحمد عبد السلام المدافع، فيما سيكون باقى الفريق من لاعبى فريق الناشئين بالنادى.

وقام مسئولو الزمالك بجمع فريق مختلط من قطاع الناشئين بالنادي لمواجهة الأهلي، بعد قرار انسحاب الفريق الأول من المباراة وعدم خوضها.







