شكرا لقرائتكم خبر عن أين اختفى أتوبيس الزمالك.. المسافة من النادى للاستاد ساعة وربع عبر google maps والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغرق أتوبيس فريق الزمالك ما يقرب من ساعتين ونصف الساعة حتى الآن للوصول إلى استاد القاهرة، لخوض مباراة الأهلى فى الأسبوع الرابع من الدورى، ولم يصل الأتوبيس إلى الاستاد حتى الآن.

”الخليج 365” قام بحساب المسافة من مقر نادى الزمالك فى ميت عقبة بمنطقة المهندسين إلى استاد القاهرة فى مدينة نصر، عبر تطبيق " google maps " ، وأظهر التطبيق أن المسافة تستغرق ما يقرب من ساعة و17 دقيقة، وغادر الأتوبيس نادى الزمالك فى الساعة 5 و40 دقيقة وحتى الساعة 8 و10 دقائق لم يصل الأتوبيس إلى الاستاد.

من ناحية أخرى أكد احمد عبد المقصود المدير الفنى لفريق الزمالك المكلف بإدارة مباراة الفريق امام الأهلى المقرر لها بعد قليل ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدورى، ان اتوبيس الفريق تعطل اعلى كوبرى أكتوبر، وأن الفريق نزل بالكامل وقام بـ"زق" الأتوبيس لتحريكه.

وقال عبد المقصود فى تصريح خاص لقناة أون سبورت: الأتوبيس تعطل ونحن الآن فى ميدان التحرير"، مؤكدا أن الاتوبيس استغرق 3 ساعات فى الطريق حتى الآن، وأن معه فريق كامل يتكون من 16 لاعبا من مواليد 2000، 2001، 99.

وأعلن الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة احمد عبد المقصود على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الأهلى المؤجلة من الأسبوع الرابع للدورى، وهو تشكيل من ناشئى الزمالك مواليد 2001 و 2000 و 99 .

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد كامل.

خط الدفاع: حاتم سكر ، يوسف محمود ، محمود الخضرى ، حسام حسن.

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خط الوسط: سيف فاروق جعفر ، محمد حسام بيسو ، يحيى مفتاح

خط الهجوم: مصطفى طارق مصطفى ، رضا محمد ، حسام اشرف

ووصل طاقم التحكيم الليتوانى، الذى يدير مباراة الأهلى والزمالك، التى تقام فى السابعة والنصف مساء اليوم والمؤجلة من الجولة الرابعة فى بطولة الدورى الممتاز، إلى استاد القاهرة.

ويدير مباراة اليوم طاقم تحكيم من ليتوانيا مكون من:

جيديميناس ماسيكا.. حكم ساحة

فيتوتاس سميكوس.. مساعد أول

كاسلوسكاس.. مساعد ثان

دوناتاس رامساس.. حكم رابع.

ووصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى استاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين والمؤجلة من الجولة الرابعة فى مسابقة الدورى الممتاز.