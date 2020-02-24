مباشر بريميرليج.. ليفربول ووست هام.. صلاح أساسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة: زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ووست هام على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويتربع ليفربول على صدارة بريميرليج وفي جعبته 76 نقطة، بينما يأتي وست هام في المركز الـ18 برصيد 24 نقطة. تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، ألكسندر آرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندري روبيرتسون، فابينيو، جورجينيو فينالدوم، نابي كيتا، ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو. وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..

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