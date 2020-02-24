خصم 9 نقاط أم 6 نقاط ؟.. الخليج 365 يوضح عقوبة انسحاب الزمالك أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تضاربت الأنباء بشأن العقوبة الموقعة على نادي الزمالك بعد انسحابه من مباراته أمام الأهلي التي كان من المقرر أن تقام في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وأطلق الحكم الليتواني جيديميناس ماجيكا صافرته بعد انتظار 20 دقيقة وفقًا للائحة المسابقات بسبب عدم حضور فريق الزمالك.

ويقع الزمالك تحت طائلة أحكام لجنة المسابقات حيث أصدرت اللجنة الخماسية في الـ 19 من سبتمبر الماضي لائحة تحت اسم (نظام وشروط الدوري الممتاز) وهي لائحة لم تلغٍ أحكام لائحة المسابقات الخاصة بالموسم الماضي .

اللائحة المكملة عدلت بعض العقوبات المالية في لجنة المسابقات المستمر وأقرت باستمرار اللائحة القديمة في المادة رقم 30.

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وتقول لائحة 2019 في مادة رقم 30 إنه بخلاف العقوبات الموضحة بلائحة المسابقات فإن العقوبة المالية التى اعتمدتها اللجنة الخماسية المشكلة 200 ألف جنيه مع تحمل النادي المنسحب التكاليف التي تكبدها النادي المضار.

لائحة الموسم الماضي تعاقب الفريق المنسحب بخصم 6 نقاط من رصيد تعادل 3 نقاط تخصم من رصيده فى نهاية الموسم بالإضافة إلى خصم 3 نقاط قيمة نقاط المباراة المنسحب منها.

خصم 6 نقاط أثارت الجدل والتضارب حيث إن الفريق لم يفز بالمباراة المنسحب منها لتخصم وهى البند الذي كان يجب تعديله إلى (اعتبار الفريق خاسراً وخصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم) وهي الجملة الأدق.

الخصم حسب اللائحة وتفسير المادة رقم 30 خصم 3 نقاط فقط في نهاية الموسم واعتبار الفريق مهزوماً أى أن الفريق المنسحب سيفقد بشكل إجمالي 6 نقاط وليس 9.