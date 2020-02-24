ليست الأولى.. انسحابات الزمالك في القمة مستمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اضطر الليتواني جيديميناس ماجيكا حكم مباراة قمة الدوري المصري الممتاز لإنهاء المباراة قبل أن تبدأ، وذلك بعد عدم حضور الزمالك إلى استاد القاهرة لمواجهة غريمه التاريخي الأهلي اليوم الاثنين.

وكان من المقرر إقامة المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري في تمام الساعة السابعة والنصف، لكن تم تأجيل موعد انطلاقها 60 دقيقة لسوء أحوال الجوية وانتظارا لوصول بعثة الزمالك.

وانتظر الحكم المدة القانونية قبل إطلاق صافرته بإلغاء المباراة قبل أن تُلعب لعدم حضور الزمالك، مع احتساب الأهلي فائزًا وفقًا للوائح.

وباتت هذه المرة هي الثالثة التي ينسحب خلالها نادي الزمالك من مباريات القمة، لكنها المرة الأولى التي لم يحضر خلالها إلى أرض الملعب.

الخليج 365 يستعرض تاريخ انسحابات الزمالك في القمة بالدوري المصري:

1- موسم (1995-96):

انسحب الزمالك من مباراته أمام الأهلي، بعدما أحرز حسام حسن الهدف الثاني للأحمر خلال اللقاء، وهو ما اعترض عليه لاعبي الزمالك والجهاز الفني للفريق بحجة التسلل.

وكانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم الأهلي بهدف نظيف، قبل أن يسجل حسام حسن ثاني الأهداف، والذي تسبب في إثارة الأزمة في ظل وجود نبيل محمود لاعب الزمالك بالقرب من مهاجم القلعة الحمراء حينها.

واحتج الزمالك وقتها على تعيين قدري عبد العظيم حكماً للمواجهة.

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وانسحب الفريق الأبيض قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، ليتم احتساب الفوز لصالح الأهلي، مع فرض عقوبة مالية بلغت 150 ألف جنيه على القلعة البيضاء.

2- موسم (1998-99):

عاد الزمالك للانسحاب مرة أخرى، في أقصر مباراة قمة أمام الأهلي، بعد مرور أربع دقائق فقط من بداية المباراة.

وأثيرت الأزمة بسبب تدخل عنيف من أيمن عبد العزيز على إبراهيم حسن، ليقرر الفرنسي مارك باتا حكم المباراة حينها طرد لاعب الزمالك.

وأدت البطاقة الحمراء إلى انسحاب الفريق سريعاً، بعد إصرار من فاروق جعفر المدير الفني للقلعة البيضاء وقتها.

3- موسم (2019-20):

رفض الزمالك الحضور إلى ملعب استاد القاهرة بعدما أعلن مجلس إدارة النادي عدم استكمال الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة.

وكان هناك اتجاه لخوض الزمالك مواجهته أمام الأهلي بفريق الشباب، لكن في النهاية لم يحضر الفريق الأبيض إلى استاد القاهرة، وحضر الأهلي من جانبه لملعب المباراة في الموعد المحدد.

وفي الوقت الذي أكد فيه مرتضى منصور رئيس الزمالك عدم خصم نقاط من رصيد الفريق بالدوري، أكد اتحاد الكرة أن اللائحة سيتم تطبيقها في ظل عدم وجود عوائق تحول دون وصول الفريقين للملعب.