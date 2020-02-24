أول تعليق من اتحاد الكرة بعد أحداث مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أسفه لما شهدته مباراة القمة الأخيرة، والتي انتهت بعدم حضور فريق الزمالك لمواجهة الأهلي.

وكان مقررًا مواجهة الأهلي لنظيره الزمالك، مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

وأكد اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنه يأسف عن هذا المشهد وسيتم تطبيق اللائحة.

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ونشر عبر حسابه: علمًا بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة.

أعلن الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا فوز النادي الأهلي بمباراة القمة ضد الزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد عدم وصول الأبيض إلى ستاد القاهرة.

وتأجلت المباراة 60 دقيقة انتظاراً لوصول فريق الزمالك إلى ستاد القاهرة، لكن الفريق الأبيض لم يصل؛ لينتظر الحكم أكثر من 20 دقيقة قبل إعلان فوز الأهلي باللقاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى 48 نقطة محققاً الانتصار رقم 16 على التوالى من أصل 16 مباراة خاض منها الأحمر 15 لقاء وفاز بالأخير بانسحاب الخصم.