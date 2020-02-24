بعد انسحاب الزمالك من القمة.. لماذا لا يعتبر الأهلي فائزًا بالمباراة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تخلف الزمالك عن الحضور إلى ستاد القاهرة لمواجهة الأهلي فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز، والتي كان من المقرر أن تقام السابعة والنصف.

وأطلق الحكم الليتواني جيديميناس ماجيكا صافرته بعد انتظار 20 دقيقة وفقًا للائحة المسابقات بسبب عدم حضور فريق الزمالك.

ووفقاً للوائح فإن الحكم الليتواني لا يملك اعتبار الأهلي فائزًا بالمباراة بل إن صافرته؛ لإنهاء المباراة لغياب الفريق الآخر.

ويدون الحكم فقط في تقريره ما حدث بحضور الفريق الأحمر، وغياب الفريق الآخر؛ لتتخذ لجنة المسابقات، ولجنة الانضباط قراراتها وفقًا للائحة.

Advertisements

وكان الزمالك قد قرر خوض مباراة القمة بفريق الشباب اعتراضًا على إقامة المباراة قبل 4 أيام من مواجهة الترجي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد عبدالمقصود المدير الفني لفريق الشباب بالزمالك الذي يخوض المباراة، إن تعطل حافلة الفريق أعلى كوبري 6 أكتوبر بسبب سوء الأحوال الجوية أدى إلى انسحاب الفريق.

ووفقًا لمراسل الخليج 365 فإن الزمالك أثبت تعطل حافلة الفريق على كوبري 6 أكتوبر في محضر إثبات حالة قبل السماح للاعبيه بالعودة إلى منازلهم.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة جمعها من 15 مباراة فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة.