الأهلي: على كل مسئول مراجعة نفسه قبل التحدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء تلتزم باللوائح والقوانين ولذلك اتجه الفريق إلى استاد القاهرة لخوض القمة في الموعد المحدد.

وفي تصريحات لقناة "صدى البلد" قال محمد مرجان :"الأهلي ملتزم باللوائح، الأمور في استاد القاهرة تسير بصورة طبيعية، فريقنا وصل والحكام وصلوا ولا توجد أي أزمات".

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وأضاف المدير التنفيذي للنادي الأهلي :"ما قيل من أحد المسئولين بشأن وجود تحفز بين لاعبي الأهلي والزمالك للدخول في معركة أمر غير طبيعي على الإطلاق".

وتحدث مرتضى منصور في القناة ذاتها عن تعمده منع إرسال لاعبي الزمالك للمباراة حتى لا تحدث معارك في الملعب بين اللاعبين الذين يسعون للثأر بعد قمة أبوظبي التي انتهت باشتباكات بين اللاعبين.

وأنهى مرجان :"هذه رياضة لا يوجد بها مثل هذه الأشياء، على كل مسئول أن يراجع نفسه جيداً قبل أن يتحدث، وأن يعي جيداً قيمة المسئولية الملقاة على عاتقه".