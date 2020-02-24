مراقب مباراة القمة: لو تأخر الزمالك 20 دقيقة بعد تعديل الموعد سنطبق اللائحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:"

أكد محمد فاروق، مراقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، أن بعد تأجيل موعد المباراة سيمنح حكم المباراة 20 دقيقة فقط للفريقين للتواجد في أرض الملعب وبعدها في حال عدم تواجد أي من الفريقين سيعلن انتهاء المباراة.

ويستعد الأهلي لملاقاة الزمالك على استاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري في اللقاء المؤجلة من الأسبوع الرابع في الدوري المصري الممتاز.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي، إنه سيتم تطبيق اللائحة في حال عدم حضور الزمالك لملعب المباراة، وسينتظر الحكم 20 دقيقة فقط بعد الساعة الثامنة والنصف.

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وأضاف أن اتحاد الكرة قرر تأجيل المباراة لمدة ساعة بعد تعثر وصول حافلة الزمالك، لكن اللائحة تنص على منح الفريقين 20 دقيقة للتواجد في أرض الملعب بعد موعد المباراة المحدد وإلا سيتم اعلان نهاية المباراة واحتساب المباراة بخسارة الفريق المتخلف عن الحضور.

وأوضح، أن ملعب القاهرة جاهز لاحتضان اللقاء ولا صحة لما يتردد حول عدم صلاحية أرض ستاد القاهرة لإقامة المباراة.

الأهلي يسعى للفوز السادس عشر على التوالي على حساب الزمالك لمواصلة سيطرته على بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما يأمل الزمالك في تقليص الفارق مع الأهلي بالتغلب عليه.