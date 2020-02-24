"أوقفت فتنة كبيرة ومفيش خصم نقاط".. مرتضى يوجه رسالة لجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن تخلف فريقه عن الحضور إلى ستاد القاهرة أوقف فتنة، مشددًا على أن اتحاد الكرة لن يستطيع خصم نقاط.

وتخلف الزمالك عن الحضور إلى ستاد القاهرة لمواجهة الأهلي فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز والتي كان من المقرر أن تقام السابعة والنصف مساءً؛ ليقرر اتحاد الكرة تأجيلها ساعة.

وقال مرتضى، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "صدى البلد: "أطمئِن جماهير الزمالك، أنا راجل قانون، لن يتم خصم نقطة واحدة من رصيد الزمالك في الدوري بالقانون".

وأضاف: "إذا تم خصم نقاط سأعتزل المحاماة ومجلس النواب وسأغادر مصر".

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وتابع: "أنا رجل دولة، وقمت بوأد فتنة كانت ستحدث في المباراة؛ لأن اللاعبين لم يكونوا يريدون لعب الكرة بل الثأر من بعضهم".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "سنلجأ إلى المحكمة الرياضية إذا تم خصم نقطة واحدة من نادي الزمالك".

ووفقاً لمراسل الخليج 365 فإن الزمالك أثبت تعطل حافلة الفريق على كوبري 6 أكتوبر في محضر إثبات حالة قبل السماح للاعبيه بالعودة إلى منازلهم.

وقال أحمد عبدالمقصود المدير الفني لفريق الشباب بالزمالك الذي يخوض المباراة إن تعطل حافلة الفريق أعلى كوبري 6 أكتوبر بسبب سوء الأحوال الجوية أدى إلى التأخير.

وكان الزمالك قد قرر خوض مباراة القمة بفريق الشباب اعتراضًا على إقامة المباراة قبل 4 أيام من مواجهة الترجي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.