شاهد.. تعليق ناري من إبراهيم فايق على مباراة الأهلي والزمالك

علق الإعلامي إبراهيم فايق على عدم حضور الزمالك إلى ستاد القاهرة، لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الاسبوع الرابع للدوري الممتاز.
وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك في السابعة والنصف مساء، قبل أن يتأخر الفرييقالأبيض عن التواجد في الملعب ليؤجل إتحاد الكرة المباراة لمدة ساعة، قبل أن يتم إلغاء اللقاء لعدم حضور الزمالك.
وقال فايق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"قائلاً " هنيئا لمن ساعد وساند وصفق وضحك فيما مضى، ما يحدث هو صنيعة إيديكم وما سيحدث مستقبلا هو ما رزعتوه وفرحتم به.. هل هذه مصر؟!".
وواصل مستنكراً " هل رضيتم لها أن تصل صورتها للجميع هكذا؟!!! أخجل أن لدينا كرة ودوري ولاعبين ومنظومة كروية سمحت بهذه المهازل؟!".
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