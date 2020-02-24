قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي إقامة تدريبات الفريق باستاد القاهرة بعد إلغاء لقاء القمة أمام الزمالك بالدوري.

وعقد فايلر جلسة مع لاعبيه باستاد القاهرة والإعداد لمباراة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي المقررة يوم السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي تقسيمة استعدادا لمباراة صن داونز في دوري الأبطال. الزمالك بالدوري.وعقد فايلر جلسة مع لاعبيه باستاد القاهرة والإعداد لمباراة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي المقررة يوم السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.ويخوض الأهلي تقسيمة استعدادا لمباراة صن داونز في دوري الأبطال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنهاء القمة.. الأهلي يؤدي تدريباته على ستاد القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.