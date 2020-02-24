محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة وست هام يونايتد في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:- في حراسة المرمي: أليسون بيكر. الدفاع: أليكساندر أرنولد – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون. Advertisements الوسط: فابينيو – فينالدوم – نابي كيتا. الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينيو – محمد صلاح. صلاح. قائمة البدلاء: أدريان – ماتيب – لوفرين – تشامبرلين – لالانا – مينامينو – أوريجي. ويدخل ليفربول المباراة محتلًا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، بينما يجتل فريق وست هام المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة حتي الأن في ترتيب البريميرليج.

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