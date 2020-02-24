ميدو : انسحاب الزمالك من مباراة القمة أفضل سيناريو للجميع

علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، على انسحاب نادي الزمالك من مباراة القمة أمام النادي الأهلي التي كان مقرر إقامته في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم.

وكتب "ميدو"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا:" أتمنى من كل قلبي ان يتعثر ناشئي الزمالك في الوصول لاستاد القاهرة في الموعد المحدد وان يتم احتساب النتيجة ٠-٢ لصالح الأهلي.. هذا هو أفضل سيناريو ممكن لجميع الأطراف..أعرف الأوامر الذي حصل عليها مسؤولي فريق الشباب وصدقوني عدم وصول الفريق أكرم بكثير للجميع!! .

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وأطلق الحكم الليتوانى جيديميناس ماسيكا، صافرته معلنًا إلغاء مباراة الأهلي والزمالك، التى كان من المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولى، بعد تأجيل المباراة لمدة ساعة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى.

وتواجد لاعبو الأهلى فى ملعب المباراة، إلا أن لاعبى الزمالك لم يصلوا بداعى تعطل الحافلة أعلى كوبرى أكتوبر، ليعلن الحكم إلغاء اللقاء بعد مرور 20 دقيقة، ويترك تحديد النتيجة للجنة المسابقات.