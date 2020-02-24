ميدو: الدوري المصري سيخسر قيمته التسويقه

واصل أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق استيائه مما يحدث الأن في الكرة المصرية، بعد عدم القدرة علي إقامة أهم مباراة بالدوري المصري بين الأهلي والزمالك. وقال ميدو في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي: " كيف سيحافظ سيحافظ الدوري المصري على القيمة التسويقية له في ظل ما يحدث الان؟ كيف سيثق المعلن في الاستثمار في دوري لم يستطع منظميه إقامة اهم مباراة به في الموسم؟ كيف سيتشجع أي مستثمر في الاستثمار في الكرة المصرية بعد ما نشاهده الان؟". والجدير بالذكر أن فريق الأهلي المصري يتواجد في أرضية ستاد القاهرة منذ ربع ساعه، في انتظار فريق الزمالك ، في حين أن لاعبوا الزمالك قد غادروا حافلة الفريق التي كان من المقرر لها أن تذهب إلي ملعب اللقاء.

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