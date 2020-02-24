طائرة المنيا تفوز على 6 أكتوبر ضمن منافسات البقاء بالدوري الممتاز ( 3 / 2 )

حقق فريق كرة الطائرة بنادي المنيا، الفوز مساء اليوم الاثنين ، على فريق 6 أكتوبر بثلاثة أشواط مقابل اثنين في المباراة، والتي جمعت بينهما بصالة استاد المنيا ضمن منافسات دور الترتيب والبقاء بالممتاز "أ". منافسات دور الترتيب والبقاء بالممتاز "أ". وحسم لاعبو كرة طائرة المنيا الأشواط، الأول، والثالث، والأخير بنتائج : 25 : 17 ، 25 : 11 ، 15 : 13 ، بينما حسم فريق طائرة أكتوبر ، الشوطين الثاني والرابع بنتائج : 25 : 21 ، 26 : 24 ، وبذلك الفوز يحصد فريق المنيا، نقطتين، ويرتفع رصيده إلى 12 نقطة. : 11 ، 15 : 13 ، بينما حسم فريق طائرة أكتوبر ، الشوطين الثاني والرابع بنتائج : 25 : 21 ، 26 : 24 ، وبذلك الفوز يحصد فريق المنيا، نقطتين، ويرتفع رصيده إلى 12 نقطة.

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