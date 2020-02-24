قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي الأحمر يحترم اللوائح والقوانين ويقدر الدولة المصرية.

وأضاف مرجان في تصريحات تلفزيونية :"النادي الأهلي في ملعب المباراة ويحترم اللوائح والقوانين ويقدر الدولة المصرية ويحترم جميع الأطراف".

وتابع :"هناك لوائح سيتم تنفيذها، سبب تأجيل المباراة هي الأمطار وتأخر الحكام".

وزاد :"الوطن العربي ينتظر مباراة القمة لكن في النهاية أقول "ربنا يعين القائمين على

وأشار :"النادي الأهلي يلتزم باللوائح والقوانين ولذلك هو النادي الأهلي".

وواصل :"كل واحد لا بد أن يراجع نفسه عندما يتحدث، ونتمنى أن تسير الأمور". اللوائح والقوانين ويقدر الدولة المصرية ويحترم جميع الأطراف".وتابع :"هناك لوائح سيتم تنفيذها، سبب تأجيل المباراة هي الأمطار وتأخر الحكام".وزاد :"الوطن العربي ينتظر مباراة القمة لكن في النهاية أقول "ربنا يعين القائمين على الرياضة ".وأشار :"النادي الأهلي يلتزم باللوائح والقوانين ولذلك هو النادي الأهلي".وواصل :"كل واحد لا بد أن يراجع نفسه عندما يتحدث، ونتمنى أن تسير الأمور".

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كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي : نقدر الدولة المصرية .. وحضرنا إلى الملعب احتراماً للوائح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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