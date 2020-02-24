مرتضى منصور: حافظت على لاعبي الأهلي والزمالك بسبب حالة الاحتقان

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على احترامه وتقديره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وسط الأزمة القائمة في الوقت الحالي.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة "صدى البلد"، "وزير

وتابع "حافظت على ولادنا من لاعبي الأهلي والزمالك بسبب حالة الاحتقان التي كانت قائمة قبل اللقاء".

وأضاف "المباراة لم يتم تأجيلها لمدة ساعة بسبب الزمالك ولكن بسبب الأمطار وإذا كانوا أجلوها من أجل الزمالك فالحكم مخطئ".

"صدى البلد"، "وزير الرياضة لا يريد أن يتدخل في الأزمة نهائيًا حتى لا يقال وجود أي تدخل حكومي".وتابع "حافظت على ولادنا من لاعبي الأهلي والزمالك بسبب حالة الاحتقان التي كانت قائمة قبل اللقاء".وأضاف "المباراة لم يتم تأجيلها لمدة ساعة بسبب الزمالك ولكن بسبب الأمطار وإذا كانوا أجلوها من أجل الزمالك فالحكم مخطئ".

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