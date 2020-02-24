المهزلة مستمرة…حافلة الزمالك لازالت في ميدان التحرير بعد قرار تأجيل القمة!

أكد مدرب نادي الزمالك “أحمد عبد المقصود” المكلف بإدارة مباراة الفريق أمام الأهلي، مساء اليوم الاثنين، في الدوري المصري الممتاز، صعوبة وصول حافلة الفريق إلى ملعب القاهرة الدولي في الموعد الجديد للمباراة عند الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي.

وقال أحمد عبد المقصود في مكالمة هاتفية عبر قناة أون سبورت “حافلة الفريق انطلقت من مقر نادي الزمالك منذ ثلاث ساعات ولا تزال الحافلة بجوار المتحف المصري على كوبري 6 أكتوبر”.

وأشار عبد المقصود إلى أنه أصطحب لاعبين من فريق شباب الزمالك مواليد 2000 و2001، وعددهم 16 لاعبًا فقط!

وكانت المباراة محدد لها في تمام الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي، وتقرر تأجيلها حتى الساعة 20:30، على ستاد القاهرة.

وإذا تأخر الزمالك عن الوصول إلى ستاد القاهرة لمدة 20 دقيقة إضافية عن الموعد الجديد، سيتم اعتباره منسحبًا من اللقاء، ليخسر بهدفين دون رد مع خصم ست نقاط من رصيده حسب اللوائح.