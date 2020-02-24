عاجل | الاتحاد المصري يتحجج بالأمطار ويؤجل قمة الأهلي والزمالك

ادعى الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي أن الحكم الليتواني “جيديميناس ماسيكا” قرر تأجيل مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها الليلة ضمن مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم بسبب الأمطار. وتأخرت حافلة نادي الزمالك عن الوصول إلى ستاد القاهرة الدولي بسبب الأمطار التي عطلت الحركة المرورية. وقال الاتحاد المصري “المباراة تم تأجيلها بقرار من الحكم لمدة ساعة لتبدأ في الثامنة والنصف وذلك بعد التشاور مع مراقب المباراة ومدير إدارة المسابقات بالاتحاد نظرا لموجة الأمطار وسوء الأحوال الجوية”.

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