إلغاء مباراة القمة الدوري المصري بسبب عدم وصول لاعبي الزمالك

ألغى الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا، حكم مباراة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك، إقامة اللقاء رسميًا.



ونزل لاعبو الأهلي إلى أرضية ملعب ستاد القاهرة، في حين غاب لاعبي الزمالك عن التواجد في الملعب، بعد توجه اللاعبين لمنازلهم، واثبات حالة بتعرض حافلة الفريق الأبيض لظروف قهرية منعتهما من الوصول إلى مقر الاستاد، بسبب الازدحام المروري لهطول الأمطار بغزارة.



ووقف طاقم تحكيم المباراة في أرض الملعب بجانب لاعبي الأهلي، في تمام الساعة الثامنة والنصف موعد إقامة المباراة، وقام باحتساب 20 دقيقة كاملة، قبل أن يقرر إلغاء المباراة رسميًا، مطلقًا صافرة النهاية، بعد غياب لاعبي الزمالك عن التواجد في أرض الملعب.



ونزل لاعبو الأهلي بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأيمن أشرف ومحمود متولي، وعلي معلول، وأحمد فتحي، وعمرو السولية وأليو ديانج، ومحمد مجدي قفشة، ووليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن.



وتنص لائحة لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، معاقبة الفريق المنسحب من المباراة، باعتباره خاسرًا بنتيجة 2 – 0، ومعاقبته بخصم 6 نقاط في نهاية الموسم من رصيده ببطولة الدوري العام للموسم الجاري.



ونشرت قناة أون سبورت، صورًا لحافلة فريق الزمالك وهى متواجدة في منطقة جامعة الدول العربية، بعد تعديل مسارها من التوجه إلى ستاد القاهرة بالعودة إلى مقر النادي في ميت عقبة.





المصدر: الشروق المصرية