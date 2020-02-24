رياضة | كلوب يعلن تشكيلة ليفربول الرسمية أمام وست هام.. صلاح أساسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يعلن تشكيلة ليفربول الرسمية أمام وست هام.. صلاح أساسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق وست هام يونايتد في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون.

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خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون.

خط الوسط : فينالدوم - فابينهو - نابي كيتا.

خط الهجوم : محمد صلاح - فيرمينيو - ساديو ماني.

وكان قد تعرض فريق ليفربول للهزيمة على يد فريق أتليتكو مدريد الإسباني بالمباراة الماضية بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا متروبوليتانو فب العاصمة الإسبانية مدريد.