رياضة | عاجل - ترتيب الدوري المصري بعد انسحاب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - ترتيب الدوري المصري بعد انسحاب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الوصول إلى أرضية ملعب القاهرة الدولي، لمواجهة الأهلي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وجاء ذلك ليعلن الزمالك، انسحابه رسميًا من خوض اللقاء، حيث نزل طاقم التحكيم ولاعبي الأهلي، وانتظر اللتواني جينديمانيس حتى الدقيقة العشرين قبل أن يطلق صافرة النهاية.

واعتبر الأهلي فائزًا بنتيجة المباراة بهدفين دون رد، حسب لوائح الاتحاد الدولي "فيفا"، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة، على صدارة الترتيب.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" ترتيب الدوري المصري عقب انسحاب الزمالك وفوز الأهلي، من خلال التقرير الآتي:-

1-الأهلي 48 نقطة.

2- المقاولون العرب 32 نقطة.

3- الزمالك 31 نقطة.

4- بيراميدز 29 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 27 نقطة.

6- سموحة 24 نقطة.

7- إنبي 24 نقطة.

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8- الإنتاج الحربي 23 نقطة.

9- الإسماعيلي 21 نقطة.

10- المصري البورسعيدي 20 نقطة.

11- حرس الحدود 19 نقطة.

12- الجونة 19 نقطة.

13- أسوان 18 نقطة.

14- طلائع الجيش 15 نقطة.

15- طنطا 15 نقطة.

16- مصر المقاصة 14 نقطة.

17- وادي دجلة 14 نقطة.

18- اف سي مصر 11 نقطة.